Extrema dreaptă din Serbia nu uită și nu iartă ce i-a făcut NATO în Kosovo In timp ce in marile orașe din Europa sunt organizate manifestații pentru susținerea Ucrainei, in Serbia a fost organizata vineri seara o demonstrație pro Rusia și pro Vladimir Putin, cel mai probabil motivata de faptul ca mulți sarbi naționaliști nu pot uita ceea ce a facut NATO in Kosovo. Mii de sarbi fluturand steaguri rusești și purtand poze cu președintele Vladimir Putin au marșaluit vineri, 4 martie, prin Belgrad pana la ambasada Rusiei, intr-o manifestație rara de sprijin public pentru Moscova dupa invazia Ucrainei, relateaza Reuters. Serbia incearca astfel sa pastreze un echilibru intre… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mii de sarbi au participat la un protest pro-Rusia din Belgrad, capitala Serbiei. Oamenii au fluturat steagul Rusiei și au purtat in brațe imagini ale președintelui rus Vladimir Putin, icoane sau cruci, anunța Reuters. Agenția de presa noteaza ca este una dintre puținele manifestații organizate in lume…

- Mii de sarbi fluturand steaguri rusești și purtand poze cu președintele Vladimir Putin au marșaluit vineri, 4 martie, prin Belgrad pana la ambasada Rusiei, intr-o manifestație rara de sprijin public pentru Moscova dupa invazia Ucrainei, relateaza Reuters . Serbia incearca astfel sa pastreze un echilibru…

- "La naiba cu pactul #NATO! Sprijin pentru Rusia din partea sarbilor ???????????????????? #IStandWithRussia", este doar unul dintre mesajele postate pe Twitter, preluate de Reuters.Cu doar cateva zile in urma, mai exact pe 25 februarie, la o zi dupa debutul invaziei ruse, presedintele sarb Aleksandar…

- Decizia lui Vladimir Putin de a ataca Ucraina a atras condamnari unanime in intreaga lume si in Balcani. ''Republica Serbia (...) considera ca a aduce atingere integritatii teritoriale a unei tari, indiferent care, inclusiv Ucraina, este ceva foarte rau'', a afirmat Aleksandar Vucic in cadrul unei conferinte…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat vineri ca observa o deteriorare a situatiei in estul Ucrainei, indemnand Kievul sa se aseze la masa tratativelor cu separatistii din Donetk si Lugansk, si a lansat un apel la punerea in practica a Acordurilor de la Minsk, destinate sa puna capat conflictului…

- In fața eșecului anunțat al negocierilor cu SUA, Rusia amenința ca va trece la ofensiva in Ucraina. Dar chiar daca Ucraina cedeaza, controlul Moscovei asupra țarii este departe de a fi asigurat. Semnalul nu poate fi mai clar: dupa Crimeea și Donbas, Moscova amenința deschis ca va crea o a treia breșa…

- Reamintim ca Peninsula ucraineana Crimeea a fost anexata in 2014 de Rusia, iar in Donbas, in estul Ucrainei, s-a declansat din acelasi an un razboi cu separatistii prorusi care sunt sustinuti militar si financiar de Kremlin.In contextul in care intre occidentali si Moscova continua negocieri intense…

- Rusia a trimis în ultimele saptamâni mercenari în estul Ucrainei controlat de separatiștii pro-ruși dupa ce a masat deja trupe regulate la granița țarii, relateaza Reuters, citând patru surse pe care le-a intervievat sub condiția anonimitații.Moscova a masat cel puțin…