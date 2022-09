Stiri pe aceeasi tema

- Extrema dreapta spera intr-o victorie istorica in alegerile parlamentare care au loc duminica in Italia, ceea ce ar putea face din Giorgia Meloni prima femeie a unui partid post-fascist care conduce un guvern intr-o tara fondatoare a Europei comunitare, i

- Lidera extremei drepte care este data favorita in sondajele asupra viitoarelor alegeri din Italia, Giorgia Meloni, a sustinut un discurs la Milano, in care a promis sa apere interesele tarii sale in fata Uniunii Europene (UE), informeaza luni dpa, scrie Agerpres. Fii la curent cu cele mai…

- Fascismul apartine istoriei, a declarat miercuri Giorgia Meloni, lidera partidului de extrema dreapta italian Fratelli d'Italia (FDI), aflat in fruntea intentiilor de vot inaintea alegerilor legislative din septembrie, a consemnat AFP, mentionand ca este vorba de un mesaj menit sa linisteasca opinia…

- Odata cu demisia premierului Mario Draghi in Italia, UE si NATO pierd un aliat pretios pentru sprijinul pe care il acorda Ucrainei impotriva Rusiei și se tem totodata de venirea la putere a doi lideri de extrema drepta, eurosceptica Giorgia Meloni si rusofilul Matteo Salvini, arata AFP intr-o analiza…

- Soarta guvernului a lui Mario Draghi a fost pecetluita miercuri dupa discutii intre doi importanti parteneri de coalitie si liderul opozitiei italiene, Giorgia Meloni, scrie Politico, relatand modul in care partidele de dreapta s-au unit si au complotat pentru a forta alegeri anticipate, intr-un moment…