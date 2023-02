Stiri pe aceeasi tema

- Valentin Mihaila (23 de ani) s-a accidentat și a parasit terenul in lacrimi, in minutul 14 al meciului Parma și Genoa, din runda cu numarul 23 de Serie B. Ghinioanele se țin lanț pentru Valentin Mihaila. Mai mult accidentat decat apt din momentul transferului in Italia, fostul mijlocașul de la CS Universitatea…

- Valentin Mihaila (22 de ani) nu reușește sa se impuna ca titular in Serie B. Cand este accidentat, cand sta pe banca de rezerve și intra pe parcurs sau are tot felul de motive sa stea pe bara. De bine ce revenise și intrase in doua jocuri in repriza secunda, cu Inter in Cupa și cu Bari in Serie B, Valentin…

- Italienii de la Parma sunt trași la raspundere dupa transferurile lui Dennis Man și Valentin Mihaila. Fanii sunt nemulțumiți de accidentarile suferite de internaționalii romani. Valentin Mihaila a bifat doar 11 meciuri in actualul sezon, deoarece a suferit o accidentare pe final de an. Și Dennis Man…

- Parma nu va conta in urmatoarele cateva saptamani pe Dennis Man (24 de ani). Extrema romana a facut joi un RMN la coapsa dreapta și rezultatul a indicat o leziune musculara de grad mediu, care nu pune in pericol, insa, prezența sa la meciurile naționalei din martie. Fostul FCSB-ist s-a accidentat singur,…

- Abia ce s-a refacut și a reintrat discret Valentin Mihaila, ca s-a accidentat din nou Dennis Man. Fostul FCSB-ist s-a „rupt” singur dupa un sprint și va rata urmatoarele meciuri in Serie B, iar italienii il taxeaza. A terminat rau 2022, cu cateva mari ratari in meciul de la Venezia (2-2), și a inceput…

- Titularizat de antrenorul Fabio Pecchia, Dennis Man a marcat in minutul 16 la partidei Brescia - Parma, din etapa a 17-a din Serie B. Extrema de 24 de ani a punctat cu o execuție excelenta. Lautaro Valenti a centrat excelent, pe jos, iar mingea a ajuns la Dennis Man. Deși avea un adversar in fața, Dennis…

- Valentin Mihaila continua sa fie urmarit de ghinion! Atacantul roman s-a accidentat in ultimul meci jucat de Parma in Serie B. Echipa romanilor Dennis Man și Valentin Mihaila a fost invinsa de Benevento, scor 0-1, pe teren propriu. Cei de la Parma au avut un motiv in plus de ingrijorare, in afara de…

- Pentru acei jucatori ai Universitații Craiova care cred ca au venit in Banie ca la sanatoriu, pe 10.000 - 15.000 de euro lunar, implicare in funcție de toane și un loc 3 la final de campionat, s-a cam incheiat „sejurul”. In Mirel Radoi și-au gasit nașul. Fostul selecționer nu accepta jumatațile de masura…