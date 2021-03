Stiri pe aceeasi tema

- Miliardarul japonez Yusaku Maezawa a anunțat ca va invita opt persoane care sa ise alature pentru o calatorie pe Luna la bordul unei nave spațiale a SpaceX, compania fondata de Elon Musk. El a spus ca va plati pentru intreaga calatorie, astfel incat cei care vin la bord vor zbura gratuit.

- Miliardarul Elon Musk este cea mai bogata persoana din lume și, in calitate de CEO al companiilor SpaceX și Tesla și al firmei de neurotehnologie Neuralink, precum și de fondator al The Boring Company, care construiește tuneluri, are multe de gestionat in fiecare zi, comenteaza CNBC, citat de Mediafax.…

- Executivul a adoptat, miercuri, normele metologice pentru noua amanare a plații ratelor pe o perioada de maximum noua luni. Solicitarea de suspendare a obligațiilor de plata poate fi formulata de debitor cel mai tarziu pana la data de 15 martie 2021. „Executivul a adoptat propunerea Ministerului de…

- Restricțiile de calatorie in Belgia au intrat in vigoare și sunt valabile pana pe 1 martie. Sunt permise doar calatoriile esențiale și sunt interzise cele in scop turistic. La intrarea in țara: declarație pe proprie raspundere, test PCR negativ, carantina 10 zile Belgia a impus, incepand de astazi,…

- Compania SpaceX a antreprenorului Elon Musk a lansat duminica 143 de sateliți, un record peentru o singura misiune, potrivit companiei, citata de Reuters, potrivit Mediafax. Racheta Falcon 9 a decolat la ora 10 dimineața de la Complexul Cape Canaveral din Florida și a zburat spre sud de-a lungul coastei…

- Autoritatile britanice au anuntat noi masuri privind conditiile de intrare pe teritoriul Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, in contextul pandemiei de COVID-19. Este vorba despre obligativitatea prezentarii unui test negativ de coronavrus la intrarea in Anglia, ceea ce, insa, nu exclude…

- Inca patru membri ai familiei tinerei de 27 de ani din Campurelu, județul Giurgiu, care a fost depistata cu noua tulpina de COVID-19, au fost confirmați cu SARS-COV-2. Potrivit DSP Giurgiu tanara s-a prezentat, impreuna cu copilul, la camera de garda a UPU din cadrul Institutului Matei Balș, prezentand…