Stiri pe aceeasi tema

- Coronavirusul prinde rapid teren. Un cetatean italian, care lucreaza in Nigeria si s-a intors de la Milano in urma cu trei zile, a devenit primul caz de coronavirus din aceasta tara africana, potrivit agenției Reuters.Infectia a fost confirmata de Laboratorul de Virologie al Spitalului de…

- Doua noi cazuri de infectare cu coronavirus au fost confirmate in Romania.Citește și: Total NEAȘTEPTAT - Medicul Streinu - Cercel anunța ca barbatul infectat cu coronavirus NU primește niciun tratament Nelu Tatar, secretar de stat in Ministerul Sanatații a informat ca mai avem

- E alerta in centrul Capitalei - Un colet suspect a fost abandonat in centrul Bucureștiului. Conform Antena 3, acesta ar fi fost amplasat in vecinatatea unui magazin de haine. SRI a intervenit urgent.Citește și: Total NEAȘTEPTAT - Medicul Streinu - Cercel anunța ca barbatul infectat cu coronavirus…

- Deputatul PSD Valeriu Steriu a afirmat ca social-democrații nu se tem de candidatura lui Nicușor Dan la Primaria Capitalei, cu susținerea PNL. El a precizat ca Gabriela Firea e pregatita sa caștige in fața oricarui candidat al Opoziției.Citește și: Total NEAȘTEPTAT - Medicul Streinu - Cercel…

- Premierul in funcție, Ludovic Orban, anunța ca PNL va purta negocieri pentru a reuși investirea in funcție a executivului Florin Cițu.Citește și: Total NEAȘTEPTAT - Medicul Streinu - Cercel anunța ca barbatul infectat cu coronavirus NU primește niciun tratament "Asta e firesc. Cu ocazia…

- Candidatul din alegerile primare ale democratilor pentru Casa Alba si fost primar al New York-ului, Michael Bloomberg, l-a depasit deja pe presedintele Statelor Unite, Donald Trump, la cheltuielile publicitare pe Google, cu un total de 18 milioane de dolari, fata de 12 ale lui Trump, transmite EFE.…

- Elvetianul Roger Federer va intra în clubul select al sportivilor miliardari pâna la sfârsitul anului 2020, potrivit calculelor revistei economice americane Forbes.În vârsta de 38 ani, Federer a adunat pâna în prezent 900 milioane de dolari, pe terenul de…

- In varsta de 38 ani, Roger Federer a adunat pana in prezent 900 milioane de dolari, pe terenul de tenis si in afara acestuia. Doar pe parcursul anului 2019, el a incasat 93,4 milioane dolari, acesta fiind cel mai prolific sezon din cariera sa. Aceasta suma va fi egalata sau chiar depasita…