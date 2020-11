In timp ce numarau muflonii din deșertul Utah, cațiva biologi au descoperit un monolit bizar ale carui origini necunoscute au dat naștere mai multor teorii. Obiectul seamana izbitor cu sculpturile minimaliste ale artistului John McCracken sau pare un element de recuzita din clasicul film SF 2001: O odisee spațiala, regizat... The post Extratereștrii sau doar o instalație avangardista? Originea misterioasa a monolitului descoperit in deșertul Utah appeared first on Tabu .