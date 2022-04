Stiri pe aceeasi tema

- Echipa masculina de sabie juniori a Romaniei a castigat, luni, medalia de argint la Campionatul Mondial de cadeti si juniori de la Dubai. Echipa formata din Casian Cidu, Mihnea Enache, Radu Nitu si Marco Sovar a pierdut la mare lupta finala cu Italia (41-45), noteaza FR Scrima. Este prima medalie…

- Dinamo in e condamnata sa caștige vineri cu FCU Craiova, apoi și urmatoarele 3 intalniri, cu Mioveni, Gaz Metan și Clinceni, pentru a mai spera in salvarea directa. Dupa victoria cu Chindia, 2-0, prima in deplasare din acest campionat, fanii lui Dinamo au inceput sa spere iar ca Uhrin jr. poate realiza…

- Dupa CS Mioveni - Chindia 1-0, duel din runda secunda a play-out-ului, Emil Sandoi, antrenorul targoviștenilor, spunea despre Tsvetelin Chunchukov (27 de ani) ca e „desfigurat” de o lovitura incasata in minutul 85. Atacantul bulgar afirma pentru GSP ca și-a revenit in mare masura și spera chiar sa evolueze…

- Grație acestui succes, argeșenii, in ciuda faptului ca raman pe locul 13, poziție care-i trimite la barajul de promovare/menținere, s-au apropiat la un singur punct de Chindia. Alexandru Pelici, antrenorul lui CS Mioveni, s-a declarat mulțumit ca echipa sa a evitat retrogradarea directa, dupa ce Gaz…

- Universitatea Craiova s-a impus cu 2-0 in fața concitadinei FCU, grație golurilor marcate de Gustavo Vagenin și Ștefan Baiaram. La finalul confruntarii de pe stadionul „Ion Oblemenco“, antrenorii celor doua formații și-au prezentat concluziile. Tehnicianul Științei, Laurențiu Reghecampf, s-a declarat…

- Fostul mare fotbalist al Baniei, Gica Craioveanu, a venit special din Spania ca sa fie alaturi de Universitatea Craiova in derbiul din aceasta seara cu rivala din oras, FCU. „Grande“ implineste astazi 54 de ani si va da, simbolic, lovitura de incepere a derbiului. El considera ca elevii lui Laurentiu…

- Daniel Pancu va fi secund la echipa nationala, el declarand, intr-o postare pe retelele de socializare, ca va face tot ce este omeneste posibil sa-i bucure pe suporterii primei reprezentative. „N-am refuzat niciodata nationala. Ca fotbalist, ca suporter nu mai zic, ca nimic. Daca pot sa ajut Romania,…

- CS Mioveni incepe foarte bine anul. Dupa victoria de acasa cu Clinceni (3-1), din etapa trecuta, se intoarce acum cu un punct din deplasarea la Chindia, o contracandidata la evitarea retrogradarii. Scorul alb (0-0) vine dupa o partida de mare angajament a elevilor lui Alexandru Pelici, care s-au aparat…