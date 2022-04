Extras ortofotoplan disponibil online, la ortofotoplan.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Atunci cand vrei sa pui bazele unei case pe un teren pe care il ai sau dorești sa il cumperi, ai nevoie de o mulțime de acte. Aici nu se incadreaza doar casa, ci și alte cladiri . Va fi necesar sa cunoști toate detaliile despre terenul sau imobilul respectiv și nu o poți face altfel decat dintr-un…

- Online-ul a venit cu numeroase imbunatațiri pe diferite planuri și in multiple domenii. Evoluția tehnologiei și posibilitatea de a obține lucruri - care inainte nu puteau fi obținute altfel decat așteptand la cozi imense - a adus doar beneficii. Aici este cazul și actelor de care ai nevoie atunci cand…

- The euro-area economy is reeling from surging inflation and new supply-chain disruptions after Russia’s invasion of Ukraine boosted energy costs and clouded the outlook for global growth, according to Bloomberg. The region’s manufacturing sector is facing an “unprecedented” rise in costs for parts…

- EU companies affected by sanctions imposed on Russia can get up to 400,000 euros in state support and compensation up to 30% of energy costs under looser EU state aid rules, the European Commission said on Wednesday, according to Reuters. From airlines to carmakers to tourism businesses, thousands…

- Un proiect al Agenției Funcționarilor Publici prevede ca toate concursurile pentru funcțiile de la stat sa fie filmate, pentru evitarea oricaror suspiciuni de frauda sau „aranjamente”. Mai mult, alte modificari ale legii privesc bibliografia stufoasa și inutila cateodata, pentru aceste examene. Proiectul…

- Ministerul rus de Externe i-a transmis, luni, ambasadorului Statelor Unite la Moscova ca relațiile dintre SUA și Rusia sunt pe punctul de a fi rupte, dupa ce Joe Biden a afirmat ca Vladimir Putin este un criminal de razboi, potrivit Sky News. Rusia a invocat afirmații „inacceptabile” și „nedemne” de…

- Biblioteca Județeana „V. Voiculescu” organizeaza un curs gratuit de educație financiara, proiect care se adreseaza persoanelor varstnice sau tinere care vor sa invețe cum sa se fereasca de credite dezavantajoase, cum sa faca cumparaturi online sigure sau cum sa iși planifice bugetul. „Cursul este structurat…

- Cand nevoia de bani este stringenta, o instituție financiara bancara iți poate oferi ajutorul necesar. Cu toate acestea, daca problemele tale sunt urgente, familia și prietenii iți pot sari rapid in ajutor. Daca nu te poți baza pe ei, o alta soluție poate fi un credit rapid la o instituție financiara…