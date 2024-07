Stiri pe aceeasi tema

- Tragerile la Loteria Romana au avut loc duminica seara. Lista completa a numerelor caștigatoare este urmatoarea:Joker: 43, 7, 36, 23, 45, 10Noroc Plus: 7, 5, 4, 7, 5, 0Loto 5/40: 23, 10, 7, 225, 17Super Noroc: 7, 3, 1, 8, 8, 9Noroc: 5, 2, 1, 2, 8, 5, 9Loto 6/49 46, 14, 30, 34, 44,

- Noi trageri au avut loc la Loteria Romana! Lista completa cu numere norocoase este urmatoarea:Joker 12, 32, 16, 15, 11, 12Noroc Plus 1,5,7, 0, 1, 1Loto 5/40 2, 27, 4, 18, 16, 23Super Noroc 9,7,4, 3,4, 4Noroc 3, 6,6, 0,0,1, 2Loto 6/49 28, 15, 41, 14, 23, 31

- Joi, 6 iunie 2024, Loteria Romana a organizat noi trageri pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40. Rezultate LOTO joi 6 iunie 2024 Rezultate JOKER: 5, 41, 13, 17, 25 +9 Rezultate Loto 5 din 40: 11, 27, 9, 36, 28, 23 Rezultate Loto 6 din 49: 35, 37, 33, 1, 6, 12 Rezultate Noroc: 8,…

- Noi extrageri au avut loc la Loteria Romana, in seara zilei de 2 iunie. Premiile puse in joc sunt extrem de mari, si ca in fiecare saptamana, cei care au jucat au avut sanse mari sa castige.Joker34, 24, 13, 1, 23, 3Noroc Plus1, 4, 5, 3, 2, 7Loto 5 4032, 4, 35, 1, 37, 29Super Noroc7,0,4,7,7, 1Noroc5,9,9,…

- Joi, 30 mai 2024, Loteria Romana a organizat noi trageri pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40. Rezultate LOTO joi 30 mai 2024 Rezultate JOKER: 41, 14, 18, 30, 15 +7 Rezultate Loto 5 din 40: 37, 40, 18, 8, 5, 13 Rezultate Loto 6 din 49: 18, 14, 10, 39, 31, 29 Rezultate Noroc: 2 […]