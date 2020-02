Extragerea Loto 30 ianuarie. Marele castigator la categoria II este din Constanta. Ce suma a castigat si cu ce numere jucate

Stiri pe aceeasi tema

- Rezultate LOTO 26 ianuarie 2020 // Azi, 26 ianuarie, au loc trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 23 ianuarie, Loteria Romana a acordat 14.014 de caștiguri in valoare totala de 991.242,85 lei. Rezultate LOTO 26 ianuarie 2020 // Numerele…

- Loteria Romana a organizat noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc joi, 9 ianuarie 2020, dupa ce la primele trageri loto din acest an a acordat 18.269 de caștiguri in valoare totala de 1.648.805,26 lei. Rezultatele tragerii Loto 6/49 din 9 ianuarie 2020Loto 6 din 49:…

- O pensionara din Satu Mare este castigatoarea marelui premiu in valoare de peste 4,8 milioane euro la tragerea Loto 6 49 din data de 22.12.2019.Cine nu joaca nu castiga Bafta pentru toti este mesajul pe care castigatoarea celui mai mare premiu de categoria I la jocul Loto 6 49, din anul 2019, a dorit…

- Castigatoarea premiului de categoria I la tragerea Loto 6/49 din data de 22 decembrie 22.12.2019 si-a ridicat astazi castigul O pensionara din Satu Mare este castigatoarea marelui premiu in valoare de peste 4,8 milioane euro la tragerea Loto 6/49 din data de 22.12.2019 "Cine nu joaca nu castiga! Bafta…

- Un roman este mai bogat cu 456.677 de lei dupa ce a caștigat premioul cel mare la tragerea Loto 5/50 din 5 ianuarie. De asemenea, Loteria Romana a anunțat ca s-a caștigat premiul cel mare și la Super Noroc in valoare de 154.629 de lei.Numerelecaștigatoare la Loto 5/40, de la extragerea din 5 ianuarie…

- Loteria Romana a anuntat duminica seara ca a fost castigat marele premiu la Loto 6 49, in valoare de peste 4,8 milioane de euro.Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Satu Mare si a fost completat cu doua variante simple la Loto 6 49.La tragerea Loto 6 49 de astazi, 22 decembrie 2019, s a castigat…

- Duminica au loc trageri speciale loto de Craciun, Loteria Romana suplimentand fondul de castiguri la categoria I pentru Loto 6/49, Joker si Loto 5/40. La Loto 6/49 a fost suplimentat cu 100.000 de lei, Joker cu 50.000 de lei, iar la Loto 5/40 fondul a fost suplimentat cu 25.000 de lei, potrivit…

- Loteria Romana a organizat joi, 28 noiembrie 2019, noitrageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.Rezultatele Loto 6/49 din 28 noiembrie 2019:Loto 6/49: 40, 4, 8, 10, 1, 12Joker: 8, 14, 38, 36, 29 + 7Loto 5/40: 38, 24, 37, 34, 39, 7Noroc: 8 3 0 6 2 5 7Noroc Plus: 5 2 5 3 4…