Stiri pe aceeasi tema

- Romania saluta progresele recente inregistrate in negocierile pentru un acord de frontiera maritima de catre Israel și Liban. „O incheiere rapida a acestui acord ar putea aduce stabilitate și prosperitate economica intregii regiuni și nu numai”, transmite MAE. Fii la curent cu cele mai noi…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a condamnat vineri "in cei mai fermi termeni atrocitatile comise la Izium, in Ucraina, sub ocupatie rusa", dupa descoperirea a sute de cadavre ingropate sumar in apropierea acestui oras recucerit de ucraineni de la fortele ruse, potrivit Kievului, relateaza AFP.…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a reafirmat luni "nevoia imperativa de a pastra siguranta" instalatiilor nucleare din Ucraina, in timpul unei convorbiri telefonice cu omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski, a anuntat Palatul Elysee, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele…

- Presedintele francez Emmanuel Macron va avea in cursul dupa-amiezii de luni o discutie prin videoconferinta cu cancelarul german Olaf Scholz despre criza energetica si solidaritatea europeana pentru a face fata acestei situatii, a anuntat Palatul Elysee, potrivit AFP, scrie AGERPRES. Fii la curent…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a promis joi salarii de "cel putin 2000 de euro net" pe luna pentru debutantii din invatamant, transmite AFP, scrie Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Presedintele francez Emmanuel Macron se va deplasa in Algeria intre 25 si 27 august, a comunicat sambata Palatul Elysee, anuntand o vizita destinata sa relanseze parteneriatul intre cele doua tari dupa mai multe luni de criza, transmite AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a criticat marti ''ipocrizia'' pe care o observa ''in special pe continentul african'' de a nu recunoaste clar ''o agresiune unilaterala'' a Rusiei impotriva Ucrainei, transmite AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a apreciat sambata, in urma unei discutii telefonice cu omologul sau iranian, Ebrahim Raisi, ca relansarea acordului din 2015 privind programul nuclear al Iranului "este inca posibila", cu conditia "sa intervina in termenul cel mai scurt", noteaza AFP. Fii…