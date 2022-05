Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a afirmat in cadrul unei conferinte de presa sustinute la Palatul Victoria ca Romania nu este afectata in acest moment de decizia Gazprom care a intrerupt furnizarea de gaze catre Bulgaria si Polonia.Am avut o discutie, dupa ce am revenit in tara in aceasta dimineata, cu ministrul…

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana a crescut in luna martie pana la 7,8%, de la 6,2% in luna februarie, tarile membre cu cele mai ridicate rate fiind Lituania (15,6%), Estonia (14,8%), Cehia (11,9%), Tarile de Jos (11,7%), Letonia (11,5%), Bulgaria (10,5%), Polonia

- Platforma de e-fulfillment creata de start-up-ul romanesc Frisbo iși anunța extinderea in patru state europene noi, mai exact in Marea Britanie, Spania, Italia și Austria. Platforma faciliteaza vanzarea magazinelor online in respectivele piețe, adica preia depozitarea, ambalarea și livrarea comenzilor…

- ”Startup-ul romanesc Frisbo, platforma de e-fulfillment cu cea mai mare prezenta in Europa, care preia depozitarea, ambalarea si livrarea comenzilor online, anunta extinderea operatiunilor in Marea Britanie, Spania, Italia si Austria, in primele luni ale acestui an, facilitand astfel logistica magazinelor…

- O interdicție la nivelul Uniunii Europene pentru zborurile rusești ar putea face parte dintr-un nou pachet de sancțiuni impotriva Moscovei, care va fi discutat duminica de miniștrii de externe ai blocului comunitar, a declarat un oficial al UE pentru Reuters . Majoritatea statelor membre UE și-au inchis…

- Europa se inchide pentru Rusia, sau cel puțin așa pare dupa ultimele masuri luate de marile companii aerene. Germania pregateste inchiderea spatiului aerian pentru aeronavele rusesti, au anuntat, duminica, autoritatile de la Berlin, potrivit CNN. Germania a ordonat interzicerea avioanelor rusesti in…

- Companiile de tutun au virat la bugetul statului, in primul an de pandemie, peste 17,54 miliarde de lei. Astfel, sectorul tutunului a devenit cel mai solid contribuabil la bugetul de stat, depașind industria petrolului și a alcoolului. Romania exporta, anual, țigarere și produse din tutun in valoare…

- Productia industriala a crescut cu 1,6% in zona euro si cu 2,5% in Uniunea Europeana in decembrie 2021, comparativ cu perioada similara din 2020, iar Malta, Irlanda, Cehia, Germania, Franta si Romania au inregistrat cea mai semnificativa scadere, arata datele publicate miercuri de Oficiul European de…