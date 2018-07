Extinderea regionala si a portofoliului de produse nJoy Brandul romanesc de IT&C, nJoy, prezent pe piata romaneasca din 2010 isi continua strategia de extindere teritoriala. Brandul nJoy a fost prezent pe piata din Romania in 2010, apoi s-a impus in Bulgaria, Cehia, Croatia, Ungaria, Macedonia, Romania, Serbia, Kosovo prin relatiile de colaborare cu distribuitorii importanti din aceste tari. Recent, nJoy a adaugat in portofoliu un nou teritoriu in Orientul Mijlociu, Liban, prin colaborarea cu Technomania. Produsele care se regasesc pe aceasta piata sunt surse si carcase PC, urmand ca in viitor sa fie disponibila si categoria de UPS. … Citeste articolul mai departe pe agora.ro…

Sursa articol si foto: agora.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Retailerul francez Carrefour si rivalul sau britanic Tesco au anuntat crearea unei aliante globale de achizitii pe termen lung, in incercarea de a-si reduce costurile. Acesta este cel mai recent parteneriat din industria europeana de retail, afectata de sporirea concurenței din partea gigantului american…

- Patru mari platforme de comert online, respectiv Alibaba – pentru AliExpress, Amazon, eBay si Rakuten – Franta, au un acord care prevede retragerea mai rapida a produselor periculoase vandute prin intermediul lor. Cele patru companii s-au angajat sa raspunda la notificarile pe subiect primite din partea…

- Papa Francisc, care a plasat primirea migrantilor in Europa in centrul preocuparilor sale, a apreciat ca este timpul ”sa se investeasca inteligent pentru a li se da de lucru si o educatie” in tarile lor de origine, in special in Africa, informeaza agentia France Presse, preluata de Agerpres. „Problema…

- Secretarul de Stat al SUA, Mike Pompeo, va incerca joi sa convinga aliatii din Europa, Asia si Orientul Mijlociu sa continue sa puna presiune pe Iran pentru a isi schimba programul nuclear, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- In Romania au venit multe companii multinationale in ultimii aproape 30 de ani, companii care angajeaza romani, dar in foarte putine situatii in posturile de conducere. Angelo Lo Vecchio, director Adecco pentru Europa de Est, Orientul Mijlociu si Africa de Nord, a declarat in exclusivitate pentru Adevarul…

- Mihai Nae, cunoscutul dresor canin preferat de vedete și de patrupedele acestora, obține succese remarcabile cu dresajul cainilor-actori. Mihaela Tatu, Daniela Gyorfi, Paula Seling, Adelina Pestrițu, Sonia Trifan și Amna sunt doar cateva dintre vedetele ce au exersat arta comunicarii cu ai lor companioni,…

- Retailerul suedez a raportat, luna trecuta, cel mai mic profit trimestrial din ultimii 16 ani și acumularea unui stoc record de haine nevandute. Retailerul suedez Hennes & Mauritz (H&M), al doilea cel mai mare din lume, ar putea să taie dividendele, pentru prima dată din 1974, scrie…

- Produsele cel mai frecvent cumparate online de catre românce sunt cele de îngrijire a parului, conform unei analize interne realizate pe anul 2017 de catre Esteto Marketplace. În topul preferințelor la nivel de cumparaturi online se afla și produsele de hair-styling, urmate de…