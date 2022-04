Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite nu ar fi ingrijorate de faptul ca o extindere a NATO ar face altceva decat sa promoveze stabilitatea in Europa, susține purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat american, Ned Price, potrivit Reuters. Reprezentantul diplomatiei SUA a raspuns astfel unei intrebari legate de posibilitatea…

- Presedintele american Joe Biden a discutat sambata la Varsovia cu inalti oficiali guvernamentali ucraineni in timpul vizitei sale in Polonia pentru a-si arata sprijinul pentru flancul estic al aliantei NATO in fata invaziei rusesti in Ucraina. Biden s-a intalnit sambata cu oficiali ucraineni. Au participat…

- Presedintele american Joe Biden a discutat sambata la Varsovia cu inalti oficiali guvernamentali ucraineni in timpul vizitei sale in Polonia pentru a-si arata sprijinul pentru flancul estic al aliantei NATO in fata invaziei rusesti in Ucraina. Biden s-a intalnit sambata cu oficiali ucraineni. Au participat…

- SUA a avertizat Rusia ca o relatie mai stransa intre Moscova si Beijing nu va diminua consecintele unei invazii a Ucrainei, ba din contra, va duce la o economie și mai fragila, transmite Reuters . Purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat, Ned Price, a declarat ca Statele Unite au o serie de…

- Apropierea Moscovei de Beijing nu va putea compensa efectele unei invazii a Rusiei in Ucraina, a avertizat joi, 3 februarie, Departamentul de Stat al SUA, adaugand ca intr-un astfel de scenariu economia rusa va avea și mai mult de suferit, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.SUA atrag atenția ca firmele…

- Departamentul de Stat al SUA a avertizat joi Rusia ca o relatie mai stransa intre Moscova si Beijing nu va compensa consecintele unei invazii a Ucrainei si va face economia rusa si mai fragila, transmite Reuters. Purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat, Ned Price, a mai spus intr-un briefing…

- ”Statele Unite si UE lucreaza impreuna pentru aprovizionarea continua, suficienta si in timp util a UE cu gaze naturale din diverse surse de pe tot globul, pentru a evita socurile de aprovizionare, inclusiv cele care ar putea rezulta dintr-o noua invazie rusa a Ucrainei”, au spus acestia intr-o declaratie…

- Statele Unite sunt implicate în discutii cu tari si companii importante producatoare de energie din întreaga lume cu privire la o posibila reorientare a livrarilor catre Europa daca Rusia invadeaza Ucraina, au declarat marti oficiali înalti ai administratiei Biden, citati de Reuters.…