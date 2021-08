Extinderea drumului Timișoara – Moșnița, aproape de final Șantierul de extindere la patru benzi a DJ 592 Timișoara - Moșnița Noua a ajuns la ultima lucrare majora. In urmatoarea luna, pana la 1 octombrie, se va interveni la unul dintre podețe, pe benzile de interior. The post Extinderea drumului Timișoara – Moșnița, aproape de final appeared first on Renasterea banateana . Citeste articolul mai departe pe renasterea.ro…

Sursa articol si foto: renasterea.ro

