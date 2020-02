Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile italiene au anunțat ca numarul cazurilor de infecție cu noul virus Covid-19 a crescut la 400 în peninsula, informeaza BBC, citat de Mediafax.În ultimele 24 de ore, cazurile de infecție cu noul coronavirus au crescut cu 25% în Italia. De asemenea, multe…

- Detalii explozive despre virusul care a speriat intreaga planeta! Panica a cuprins si Romania. De teama coronavirusului, romanii au golit rafturile magazinelor, pregatiti in orice clipa pentru ce e mai rau.

- Italia este epicentrul coronavirusului , dar ramane locul care da tendinta in moda, fie ca e vorba doar de banalele masti de protectie. Casa de moda Fendi, care are deja 95 de ani de existenta, a scos astfel pe piata o masca impotriva virusului ucigas si al carei pret este de 190 de euro. Mastile…

- Deputatul PNL Mara Calista si sotul ei au decis autoizolarea pentru 14 zile, din cauza coronavirusului. Liberalul a vizitat Carnavalul de la Venetia. Italia a decretat stare de urgenta din cauza COVID-19.Deputatul PNL Mara Calista si sotul ei au decis autoizolarea pentru 14 zile, din cauza…

- Numarul de rezervari pentru vacantele din Romania ar putea creste cu pana la 35% in aceasta primavara, avand in vedere incidenta cazurilor de coronavirus in Europa, ceea ce va duce la majorarea preturilor la sejururi cu 10% - 15%, estimeaza specialistii unei platforme online de turism. In viziunea reprezentantilor…

- Cap Limpede, stiri adevarate: Vlad Mixich, expert independent in board-ul Agentiei Europene pentru Sanatate si Securitate in Munca EU-OSHA si membru in consiliul director al Aliantei Europene de Sanatate Public, cere autoritatilor romane sa declanseze de urgenta o campanie de informare prin care romanii…

- A patra victima a coronavirusului in Italia este un barbat in varsta de 84 de ani din regiunea Lombardia. Epidemia se raspandeste. Autoritatile italiene incep controale la intrarea in tara, in special la Vo' Euganeo, epicentrul raspandirii cu coronavirus in regiunea Veneto. Este vorba despre una dintre…

