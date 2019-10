Stiri pe aceeasi tema

- Nevada Estival SRL va ridica o pensiune de doua etaje in comuna Corbu. Societatea a solicitat de la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta emiterea acordului de mediu pentru proiectul "Construire pensiune D P 2 etaje si imprejmuire terenldquo;, propus a fi realizat in comuna Corbu, judetul Constanta.Informatiile…

- Lukoil Overseas Atash BV, Sucursala Bucuresti a solicitat de la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta acord de mediu pentru executia forajului de explorare a gazelor naturale in perimetrul Ex 30 Trident, Marea Neagra.Ulterior, agentia de mediu a anuntat emiterea deciziei de emitere a acordului…

- Negocierile de ultim moment pentru salvarea Thomas Cook, companie de turism cu o istorie de 178 de ani, au esuat, iar Autoritatea pentru Aviatie Civila (CAA) in Marea Britanie a anuntat ca grupul isi inceteaza imediat activitatea. Toti turistii companiei vor fi repatriati in Marea Britanie, relateaza…

- Consiliul Economic și Social a avizat favorabil, in ședința de joi, proiectul de rectificare a bugetului de stat, dar proiectul de ordonanța a Guvernului pentru reglementarea unor masuri fiscal-bugetare a fost respins, au declarat surse din cadrul consiliului, potrivit Mediafax.Proiectul de…

- Litoral Sun Tour SRL a anuntat ca va investi intr un imobil de sase etaje, in orasul Navodari, zona Mamaia Nord, strada D10 nr. 1, parcela 1 1 2 2 1 2. Astfel, Agentia pentru Protectia Mediului Constanta a anuntat ca Litoral Sun Tour SRL a solicitat emiterea acordului de mediu pentru proiectul: "Construire…

- Vasile Paval, primarul municipiului Vaslui, a spus ca in perioada imediat urmatoare vor fi semnate contractele de finanțare. Pe Axa Prioritara 4 din cadrul POR 2014-2020, Primaria Vaslui a depus pentru obținerea de finanțare nerambursabila un numar de noua proiecte, din care proiectul privind construcția…

- Consiliul Judetean Satu Mare are in curs de implementare proiectul „Managementul regional al deseurilor urbane si ecologizarea rampelor de deseuri din judetul Satu Mare”. Proiectul este finantat in proportie de 75% de catre Ministerul Mediului prin Programul „Sistem integrat de management al deseurilor…

- Un investitor imobiliar, proprietar pe o mare suprafața de teren din intravilanul Blajului, a depus spre avizare, la Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Alba, un proiect ce propune construirea unui hipermarket in municipiu. Acesta prevede construirea unui hipermarket și construcții anexe interioare…