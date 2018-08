Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana și-a exprimat sprijinul pentru suveranitatea și integritatea teritoriala a Georgiei in cadrul frontierelor sale recunoscute pe plan internațional, precum și angajamentul pentru soluționarea pașnica a conflictului cu Rusia, se arata in declarația Inaltului Reprezentant al UE, la comemorarea…

- Se implinesc 10 ani de la razboi ruso-georgian de cinci zile din august 2008, de care Rusia și Georgia se acuza reciproc ca l-ar fi provocat. Cu aceasta ocazie, fostul președinte al Georgiei, Mihail Saakașvili, a spus ca scopul Rusiei a fost atacarea „statalitații georgiene”, intrucat Moscova ar fi…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor , a spus, marți, ca Romania se confrunta destul de des cu provocari din partea Rusiei. El a adaugat ca țara noastra este pregatita sa faca fața oricarei amenințari. “Romania, ca tara NATO, ca important actor la Marea Neagra se confrunta destul de des cu astfel de provocari.…

- Summit-ul Trump-Putin de la Helsinki a deschis o etapa de transparența diplomatica fara precedent, intre Statele Unite ale Americii și Federația Rusa. Consistența agendei de discuții a fost reflectata de conferința de presa de un nivel excepțional, susținuta de cei doi lideri ai celor mai puternice…

- "Romania este acum intr-o pozitie in care trebuie sa ia in considerare ceea ce multi de aici nu prea vor sa inteleaga: o politica independenta a Romaniei. Stiu ca nu asa ati fost obisnuiti sa ganditi, ci in termeni de structuri de aliante, dar va pot asigura ca nu exista niciuna", a spus Friedman.…