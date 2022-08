Extincția în masă a început pe Pământ: Experții din America trag un semnal de alarmă omenirii VIDEO O echipa de oameni de știința condusa de Universitatea Dalhousie din Canada, care a publicat un studiu in prestigioasa revista Nature, afirma ca cea de-a șasea extincție in masa de pe Pamant a inceput. Astfel, 25.000 de specii marine din intreaga lume vor disparea de pe planeta pana in anul 2100, daca emisiile de carbon vor continua sa ramana la niveluri ridicate. Aproape 90% dintre toate speciile marine sunt expuse unui risc ridicat sau critic de a disparea pana la sfarșitul secolului, daca oamenii nu reduc emisiile cu efect de sera, avertizeaza experții din America, Marea Britanie,… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

