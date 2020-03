Expunerea de motive a proiectului legii anticămătarie: Înșirând cuvinte goale ce din coadă au să sune Motto: Niciodata un artist nu a interpretat natura atât de liber cum un avocat interpreteaza adevarul (J Giradoux). În toamna anului trecut, analizam într-un articol expunerea de motive a propunerii legislative privind protecția consumatorilor împotriva dobânzilor excesive, identificând și demontând un lung șir de afirmații contrare realitații. Speram ca efortul respectiv sa duca la corecții binemeritate, dar nimic nu s-a întâmplat! Articolul de fața revine cu argumente suplimentare, într-o noua încercare de a determina repunerea… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

