- Banca a explicat ca noile sanctiuni occidentale o obliga sa isi reconsidere parametrii imprumuturilor ipotecare. ”Din cauza cresterii puternice a dobanzilor din piata, suspendam temporar procesarea operatiunilor de refinantare”, a afirmat VTB intr-un comunicat. Tarile occidentale au adoptat sambata…

- Potrivit Gazprom, cererile pentru gaze pe ruta Ucraina au fost duminica de 107,5 milioane de metri cubi. Tarile occidentale au adoptat sambata un nou set de sanctiuni impotriva Moscovei dupa invadarea Ucrainei, in special prin decizia de a exclude numeroase banci rusesti din platforma interbancara Swift.…

- Cuba a criticat dur sambata, in plina criza ucraineana, ”isteria propagandistica” a Washingtonului impotriva Rusiei si ”expansiunea” NATO pana la frontierele sale, cu prilejul unei vizite oficiale la Havana a vicepremierului rus Iuri Borisov, relateaza AFP. “Respingem energic isteria propagandistica…

- Gerhard Schroeder, fostul cancelar al Germaniei in perioada 1998-2005, a fost numit in consiliul de supraveghere al gigantului rus Gazprom, a anuntat compania de gaz detinuta de statul rus, relateaza DPA. El mai ocupa pozitii inalte, insa, și in alte companii rusesti. Fostul cancelar, in varsta de 77…

- Boris Johnson se afla marți in Ucraina, dupa ce l-a avertizat pe Vladimir Putin pentru a evita o „varsare de sange in Europa”. „Ceea ce ii voi spune președintelui Putin, așa cum am mai spus, este ca cred ca cu toții trebuie sa ne dam inapoi cu un pas. Cred ca Rusia trebuie sa se retraga. Cred ca o…

- Președintele Statelor Unite, Joe Biden, spune ca exista „unitate totala” printre puterile occidentale in ce privește criza din Ucraina și conflictul cu Rusia. Președintele american a facut declarațiile dupa o intalnire prin videoconferința cu lideri europeni și ai NATO, relateaza The Guardian. In același…

- Redactorul-șef de la Sputnik și Pogrom a murit in noaptea de 27 decembrie, dupa ce a cazut de la etajul 5. Barbatul a fost gasit gol langa cladirea din Moscova. Yegor Prosvirnin, 35 de ani, din Vladivostok, Rusia, a fost gasit gol „sub ferestrele unei cladiri rezidențiale” pe strada Tverskaya din centrul…