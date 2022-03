Letonia, Estonia si Lituania au expulzat in total zece diplomati rusi, au anuntat, vineri, Ministerele de Externe ale celor trei tari baltice, citate de Reuters. Potrivit sursei citate, Lituania a expulzat patru diplomati, in timp ce Letonia si Estonia au expulzat cate trei. Diplomatii au fost expulzati intr-o miscare coordonata, in urma „activitatilor care sunt […] The post Expulzari pe banda ale diplomaților ruși din statele baltice appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .