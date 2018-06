Exproprieri cu SCANDAL. Nici 50 de bani pe metru pătrat „Vine de aici din vie conducta. Dupa ce face prapad aici trece prin livezile astea, exact pe mijloc, stanga, dreapta, demoleaza tot”, spune Victor Girnita, expropriat. Victor Girnita are 67 de ani si se regaseste pe lista localnicilor din Schela afectati de conducta de gaze care va alimenta patru tari. Ca sa poata trece conducta pe terenul sau, trebuie sa scoata cateva sute de pomi fructiferi. Mare i-a fost dezamagirea cand a fost instiintat de Transgaz cati bani va primi pentru ca va face lucrari pe terenurile sale. „Avem aici 182 de metri patrati cu suma de 31 de lei”, spune el. Adica… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

