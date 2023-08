Stiri pe aceeasi tema

- Prețurile medii ale alimentelor de baza vizate de ordonanța privind plafonarea adaosurilor comerciale au scazut cu pana la 43% in prima saptamana din luna august comparativ cu luna iunie in marile rețele comerciale, conform datelor analizate de Consiliul Concurenței. Astfel, fața de luna iunie, in prima…

- Potrivit Agerpres, consiliul Local al Sectorului 1 a aprobat o hotarare prin care solicita Consiliului General al Capitalei transmiterea in administrare a Soselei Nordului si a Strazii Elena Vacarescu. Autoritatea locala intentioneaza sa realizeze un pasaj suprateran in vederea inchiderii inelului median…

- Consiliul Local al Sectorului 1 a aprobat miercuri o hotarare prin care solicita Consiliului General al Capitalei transmiterea in administrare a Soselei Nordului si a Strazii Elena Vacarescu.

- Vijelia de dimineața se putea solda și cu victime umane, nu doar materiale. O persoana aflata intr-un autoturism pe Strada Veseliei din sectorul 5 a ajuns la spital dupa ce un copac a cazut pe mașina, in urma fenomenelor meteo. Barbatul, in varsta de 36 de ani, a fost extras din autovehicul de catre…

- E semn clar ca alegerile bat la ușa. Doua partide politice și-au dat mana in Capitala, in speranța ca „Bucureștiul poate redeveni un oraș modern și curat, in care sa locuim cu placere“. Cele doua organizații politice sunt PUSL București și PSD București, din partea careia Gabriela Firea noteaza: „Am…

- Continue reading ANUNȚ licitatie pentru inchirierea pe o perioada de 5 (cinci) ani, a unui spațiu situat in incinta P.T. nr.9, in suprafața utila de 159,6 mp, aparținand domeniului public al municipiului Bacau at Info real.

- Inscrierea pentru examenul Bacalaureat ar urma sa inceapa luni. Greva generala din Educatie intra in a doua saptamana. Ministerul Educatiei a transmis deja ca directorii unitatilor de invatamant care pot asigura resursa umana necesara inscrierii vor comunica parintilor si elevilor toate datele necesare…

- In timp ce toata țara este data peste cap de greva cadrelor didactice, primarul Sectorului 1 pune sare pe rana. Clotilde Armand anunta ca a trimis Corpul de Control sa verifice achizitiile realizate de mai multe unitati de invatamant. ”Am trimis astazi Corpul de Control sa verifice mai multe achizitii…