Stiri pe aceeasi tema

- Clienții Companiei Naționale Poșta Romana și cei ai Poștei Moldova care fac comenzi prin EMS (Express Mail Service) vor plati tarife mai mici decat pana acum. Acest beneficiu este rezultatul acordului bilateral privind schimbul de trimiteri EMS, semnat de cele doua administrații poștale și intrat in…

- ”Am avut astazi discutii foarte consistente cu domnul prim-ministru Dorin Recean, prilej cu care am reiterat felicitarile pentru recenta investire in fruntea Guvernului Republicii Moldova. Domnule prim-ministru, va spun un calduros bun venit la Bucuresti! Este, iata, cea dintai vizita oficiala a dumneavoastra…

- Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, prezent la Forumul Economic de la Chișinau „Investiții/Dezvoltare/Integrare Europeana”, a declarat ca Romania este principalul partener comercial al țarii și ca in prezent sunt peste 1500 de companii de peste Prut care activeaza in Moldova.…

- „Rusia pregateste o lovitura de stat in Republica Moldova", a anuntat, luni, presedinta tarii, Maia Sandu. La doua zile dupa aceasta reactie, Klaus Iohannis, seful statului roman, a oferit prima sa declaratie oficiala. „Romania a fost si continua sa fie alaturi de Republica Moldova si condamna ferm…

- In seara zilei de marți, autoritațile de la București au repatriat, un grup de romani care se aflau in Turcia, in zona afectata de cutremur. O aeronava C-27 Spartan a aterizat marți, 7 februarie, la Otopeni avand la bord 13 cetațeni ai Romaniei și doi cetațeni din Republica Moldova. In avion au fost…

- Un cetațean roman, suspectat ca ar fi impușcat un barbat in Romania-reținut in Republica Moldova. Astazi, 3 februarie 2023, polițiștii moldoveni au reținut pe teritoriul Republicii Moldova un cetațean roman, pe numele caruia a fost eliberat mandat de cautare internaționala la data de 2 februarie, fiind…

- Posta Romana a demarat procedurile pentru achizitia a 7.000 de PDA-uri, 7.000 de abonamente de date mobile si 8.600 de imprimante mobile, toate acestea urmand sa ajunga la angajatii postali din toata tara, relateaza Agerpres. Memorandumul aprobat de Guvern in luna aprilie a anului 2022 privind implementarea…