Expozitiile din cadrul Muzeului National de Istorie a Romaniei in aceasta perioada

- Muzeul National de Istorie a Romaniei deschide doua noi expozitii temporare "Capodopere din patrimoniul Muzeului National de Istorie a Romaniei" si "De la Mayer la Preziosi. Spatiul romanesc in viziunea artistilor calatori". Vernisajul acestora va avea loc joi, 20 iunie, ora 13:00, la sediul muzeului…

- Muzeul de Istorie, Etnografie și Arta Plastica Lugoj participa, in premiera, la București, cu obiecte din colecțiile sale de patrimoniu, la expoziția naționala „Rasucirea. Triumful provinciei, amurgul imperiilor”, vernisata la sediul Muzeului Național de Arta Contemporana. Intr-o companie…

- Totul pentru spectacol, totul pentru spectatori. In premiera naționala, principala instituție muzeala din vestul Romaniei iși deschide larg porțile și așteapta publicul oferind acces fara costuri grație unui parteneriat strategic cu compania timisoreana CONSTRUCTIM SA. Prima luna de vara este una speciala…

- Muzeul National de Istorie a Romaniei a anuntat ca in patrimoniul institutiei a intrat o noua donatie, formata din documente, fotografii, cateva tablouri, dar si partituri muzicale ce au apartinut marii compozitoare si pianiste Carmen Petra Basacopol. Cu acest prilej, Muzeul organizeaza sambata, 25…

- 75 de cadouri primite de cuplul Nicolae si Elena Ceausescu cu diferite ocazii pot fi admirate incepand de astazi pana in septembrie la Buzau. Muzeul Judetean a vernisat expozitia temporara „Un cuplu, o epoca, multe cadouri”, organizata in parteneriat cu Muzeul National de Istorie a Romaniei. In expozitie,…

- "DAR. Donatii, achizitii, recuperari, descoperiri arheologice" este o noua expozitie temporara, ce se va deschide la 22 mai 2024 la Muzeul National de Istorie a Romaniei. In anul 1972, la momentul deschiderii pentru public a Muzeului National de Istorie a Romaniei, in colectiile institutiei se aflau…

- Muzeul National de Istorie a Romaniei nu va organiza in acest an Noaptea Muzeelor, a anuntat prin intermediul unei postari pe pagina de socializare, azi, 14 mai 2024. Iata anuntul de pe pagina de Facebook a Muzeului National de Istorie a Romaniei: Incepand de miercuri, 15 mai a.c., se aplica un cost…

- Muzeul Național al Bucovinei revine in atenția publicului sau cu Atelierul de pictura icoana in maniera bizantina pentru adulți, care este organizat in perioada aprilie – mai 2024 la Muzeul de Istorie. Calendarul zilelor de desfașurare este urmatorul: 19, 20, 26, 27 aprilie și 12, 13, 18 mai. Cursul…