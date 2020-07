Stiri pe aceeasi tema

- Premierul australian Scott Morrison a anulat o sedinta planificata a parlamentului federal, ce urma sa aiba loc la Canberra, din cauza cresterii numarului de noi cazuri de COVID-19 in special in cele mai mari doua orase ale tarii, Melbourne si Sydney, transmit sambata Reuters si dpa.Morrison…

- Autoritatile din Hong Kong au raportat, joi, 42 de cazuri de coronavirus, ceea ce insemana a doua zi consecutiva de creștere a numarului de persoane infectate pe plan local. Secretarul educației, Kevin Yeung, a afirmat ca unele dintre cazurile recente au implicat elevi și parinți, informeaza BBC.Școlile…

- Mii de oameni s-au adunat marti seara in centrul Belgradului pentru a protesta fata de intentia presedintelui Alexander Vucic de a institui restrictii de circulatie la sfarsitul saptamanii, din cauza numarului mare de cazuri de COVID - 19. Mai multi protestatari au intrat in cladirea Parlamentului,…

- Romanii primesc restricții de calatorie din tot mai multe țari din Europa, dupa ce numarul de cazuri noi de Covid-19 a explodat in ultimele saptamani. Romania se afla pe locul 4 la rata numarului de infectari, dupa Suedia, Portugalia si Luxemburg.

- Avand in vedere cresterea numarului de imbolnaviri cu noul coronavirus Covid-19 in judetul Arges, SC Apa Canal 2000 SA recomanda clientilor sai sa evite aglomerarea la Ghiseul Unic si sa foloseasca pentru comunicarea cu societatea si alte cai, in masura posibilitatilor, respectiv: posta electronica…

- Ministrul Sanatații vrea ca noi restricții sa fie impuse in Romania, insa doar in zonele in care se inregistreaza creșteri ingrijoratoare de noi cazuri de coronavirus. Nelu Tataru a explicat ca in aceste zile asistam la o crestere a numarului de cazuri de COVID - 19, avand o transmitere comunitara accentuata.

- Apple inchide din nou unele magazine in SUA, din cauza cresterii numarului de cazuri de COVID-19 Apple a anuntat vineri ca va inchide din nou unele magazine din Florida, Arizona, Carolina de Sud si Carolina de Nord, din cauza cresterii numarului cazurilor de Covid-19 in tara, transmite Reuters. Măsurile…

- Moldova e in pragul unei noi zile de foc. Si nu doar din cauza caniculei. Sistemul medical se sufoca din cauza numarului mare de imbolnaviri.Ieri am avut un record negativ absolut: aproape 300 de cazuri de COVID-19.