- Compartimentul de ingrijire paliativa din spitalul OncoHelp ofera pacienților cu boli cronice ingrijire din punct de vedere medical, dar și psihologic, pentru ca bolnavii sa aiba un mediu placut de spitalizare. Centrul ofera 20 de locuri pentru internari.

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza miercuri, 6 aprilie, incepand cu ora 10:00, in parteneriat cu ambasada statului Israel in Romania, Forumul de afaceri Romania-Israel in domeniul agriculturii, in cadrul caruia invitații vor propune soluții pentru agricultura timișeana. Evenimentul…

- 30 de localitati din 14 judete, lovite de furtuni și ploi. Anunțul a fost facut, in urma cu puțin timp, de Inspectoratul General pentru Situații de Urgența. Pentru gestionarea situațiilor generate de vremea nefavorabila prognozata de vineri, la nivel național peste...

- La Arad se afla cel mai mare HUB umanitar din vestul țarii #refugiați FOTO: Ioan Suciu. Hub-ul funcționeaza sub egida Asociației Cetatea Voluntarilor, care a devenit partener strategic pentru zeci de ONG-uri din România și din Ucraina. De la Arad pleaca zilnic produse alimentare…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat, intr-un discurs publicat sambata noapte, ca este nevoie de „timp si de forta pentru a distruge masinaria de razboi“ care a venit in Ucraina si transmite: ”Inca trebuie sa rezistam. Inca trebuie sa luptam“. Liderul ucrainean a cerut ajutorul premierului…

- Ziua a 16-a a invaziei Rusiei in Ucraina. Atacatorii au deschis un nou front al razboiului. Rușii vizeaza orașe din vestul țarii. Rușii au ucis doi civili in regiunea Sumi Noaptea trecuta, Rușii au bombardat centrul regiunii Sumi. Doi civili din localitatea Kerdilivșciina au fost uciși, potrivit KyivIndependent.…

- Zona de munte a zece judete se va afla de miercuri seara pana joi dimineața sub avertizare cod galben de viscol. Administrația Naționala de Meteorologie a emis, miercuri, un cod galben de vant puternic, de miercuri ora 20.00 pana joi la ora 8.00, pentru Carpații Meridionali. In intervalul menționat,…

- Un accident rutier grav a avut loc vineri seara pe D.J.709. Din cercetari a reieșit ca un barbat de 29 de ani, din municipiul Arad care conducea un autoturism pe D.J.709 din Horia spre Arad a parasit partea carosabila și a intrat pe sensul opus de mers accidentand doi barbați...