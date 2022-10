Expoziții de neratat la galeria META Spațiu din Timișoara, deschise până în noiembrie FOTO Ultimele expoziții ale centrului de arta contemporana MV sci-art și ale galeriei META Spațiu aduc in prim plan, in cadrul programului „Sci-art your life” care se va desfașura pana in luna noiembrie a anului viitor, lucrarile a doua artiste a caror preocupare comuna este natura, in expoziții curatoriate de Mirela Stoeac-Vladuți. „Incidents of soft care”, […] Articolul Expoziții de neratat la galeria META Spațiu din Timișoara, deschise pana in noiembrie FOTO a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

