- In perioada 10 – 22 iulie, in opt spații diferite din Timișoara, are loc expoziția absolvenților Facultații de Arte și Design din cadrul Universitatea de Vest din Timișoara, un eveniment ce marcheaza o tradiție anuala a școlii de arte și design timișoerene. Expoziția va fi amplasata la Palatul Ștefania,…

- Vernisajul expoziției intitulate ”Incursiune inițiatica in universul spiritual al picturii” și realizate de absolvenții de anul acesta ai Facultații de Arte Vizuale și Design din Iași, Secția Pictura, astazi, de la ora 18:00, la Galeriile Cupola de la Palatul Braunstein din Iași. Facultatea de Arte…

- FIASTUDENTFEST 2024 Concurs studențesc organizat pentru absolvenții Facultații de Ingineria Produselor Alimentare. In data de 6 iunie 2024, Facultatea de Ingineria Alimentelor (FIA) din cadrul Universitații de Științele Vieții “Regele Mihai I” din Timișoara, a gazduit ediția a VII a FIASTUDENTFEST,…

- In data de 6 iunie 2024, Facultatea de Ingineria Alimentelor (FIA) din cadrul Universitații de Științele Vieții “Regele Mihai I” din Timișoara, a gazduit ediția a VII a FIASTUDENTFEST, un prestigios concurs dedicat absolvenților programelor de studii de licența și master din domeniul ingineriei produselor…

- O expoziție de arta plastica contemporana a studenților, absolvenților și profesorilor de la Facultatea de Arte Plastice, Decorative și Design din cadrul Academiei de Muzica, Teatru și Arte Plastice, aflata la cea de-a 40-a aniversare, a fost vernisata la Centrul Expozițional ”Constantin Brincuși” din…

- Va informam ca in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, la data de 29.04.2024 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 412/2024 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializarilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de invațamant superior pentru anul universitar…

- Matei Ioachimescu, unul dintre cei mai virtuozi flautiști ai momentului, conferențiar universitar in cadrul Facultații de Muzica și Teatru a Universitații de Vest din Timișoara (UVT), pregatește turneul național ICONS, care se va desfașura in perioada 9 – 25 mai 2024. El invita publicul din noua orașe…

- Joi, 18 aprilie, incepand cu ora 10.00, demisolul cladirii vechi a Colegiului de Arte Baia Mare va fi gazda unui Artist Talk cu Mircea But. Mircea But (nascut in 1991 in Baia Mare, Romania) locuiește și lucreaza in Cluj-Napoca. A absolvit Colegiul de Arte Baia Mare, Facultatea de Pictura a Universitații…