- Art Safari in parteneriat cu Metrorex lanseaza Muzeul din Metrou – cu expozitia “Arta cucereste Bucurestiul!”. Astfel, reproduceri ale operelor importante din colectii private si muzee vor putea fi admirate de calatori.

- Autoritatile din Bucuresti anunta ca mijloacele de transport ale STB SA vor circula dupa un program special de Paste, iar linia de tramvai 41 va functiona in noaptea de Inviere. De asemenea, Metrorex anunta program special de sarbatori.

- Metrorex va ajunge in insolventa, daca sindicatele nu accepta fie o renegociere a cresterilor salariale, fie disponibilizari, intrucat veniturile companiei nu acopera aceste cheltuieli, a declarat, miercuri, Catalin Drula, ministrul Transporturilor, intr-un briefing sustinut la Palatul Victoria, dupa…

- Ministrul Transporturilor Catalin Drula a declarat luni seara ca angajații de la Metrou se tem de Radoi, liderul sindicatului de la Metrorex, susținand ca Radoi a fost mai tare decat miniștrii. Intrebat daca liderul sindicatului de la Metrou a fost in spatele acțiunii de vineri, Drula a spus: „Da, absolut,…

- Stațiile de metrou sunt inchise și nu este permis accesul calatorilor in subteran. Potrivit companiei, angajații sunt cei care au blocat calea de rulare, dar protestul este unul spontan, nelegal. Conflictul dintre administrație și sindicatul Metrorex a ajuns ieri intr-un punct decisiv, dupa ce conducerea…

- La ora 6 dimineața stațiile de metrou erau inchise. Accesul calatorilor nu este permis. Angajații au blocat calea de rulare, potrivit companiei Conflictul dintre administrație și sindicatul Metrorex a aparut dupa ce conducerea Metrorex a anunțat ieri ca va evacua spațiile comerciale din stații, pentru…

- In contextul prelungirii starii de alerta in Romania, Metrorex anunța urmatoarele masuri: Incepand cu data de 26 martie, in afara orelor de varf, intervalele de succedare a trenurilor de pasageri vor crește cu cel mult doua minute. In orele de varf - 7:00-10:00 și 15:00-20:00 - intervalul…