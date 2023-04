Stiri pe aceeasi tema

- „Prinț și Sultan. Decenii de razboi și fronturi fluctuante la hotarele Sublimei Porți (1683-1716)” este noua expoziție a Muzeului Național al Banatului. Aceasta va fi vernisata vineri, 5 mai, de la ora 18.

- Istoria Timișoarei din perioada ocupației otomane și revenirea la statutul de oraș european vor fi prezentate in cadrul unei expoziții, la Muzeul Național al Banatului. In colaborare cu Badisches Landesmuseum din Karlsruhe, Germania, Muzeul Național al Banatului aduce in fața vizitatorilor o expoziție…

- Biblioteca Academiei Romane gazduieste, timp de o saptamana, expozitia „Trei decenii de memorie. Memorialul Victimelor Comunismului si al Rezistentei“, organizata de Fundatia Academia Civica - Memorialul Victimelor Comunismului. Vernisajul va avea loc joi, in Sala „Theodor Pallady“, incepand cu ora…

- O expoziție de pictura a artiștilor plastici din R. Moldova Galina Vieru și Natalia Yamoplskaia a avut loc zilele acestea la sediul Organizației Națiunilor Unite de la Viena - Vienna International Center (VIC), Austria. Solicitata de agenție, Galina Vieru a menționat ca le expoziție sint prezentate…

- Din 10 martie, o noua expoziție temporata la Targoviște! Consiliul Județean Dambovița, prin Complexul Național Muzeal „Curtea Domneasca” Targoviște, va invita sa vizitați expoziția temporara intitulata „Știința și tehnica in spațiul rural și urban dambovițean (sfarșitul secolului al XIX-lea – prima…

- Din dorința promovarii obiceiurilor și tradițiilor culturale, Consiliul Județean Maramureș, in parteneriat cu Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale ”Liviu Borlan” Maramureș, va prezinta istoria marțișorului prin intermediul evenimentului ”Marțișorul. Mit. Legenda. Tradiție.”…

- Muzeul Amintirilor din Comunism (MAdC) organizeaza, in luna februarie, prima expozitie temporara dedicata afiselor din Romania socialista, intitulata "Calatorie vizuala in grafica Epocii de Aur", se arata intr-un comunicat remis, luni, Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Una dintre cele mai mari și complexe expoziții de baza organizate in ultimii ani la Muzeul Județean va fi vernisata vineri, 3 februarie, incepand cu ora 11:00. Este vorba despre „Istoria moderna și contemporana a Buzaului”, expoziție care reda evoluția comunitații pe o perioada de un secol și jumatate.…