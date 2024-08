O expoziție speciala ce ilustreaza orgile și bisericile din Timișoara cu fotografii realizate de Dana Moica poate fi vizitata pana in data de 4 august, in intervalul orar 17 – 21, la parterul Centrului de Proiecte din Timișoara. „Festivalul Internațional Orgile Cetații din Timișoara nu reprezinta doar o stagiune estivala cuprinzand șaisprezece concerte, ci și o oportunitate […] Articolul Expoziție speciala despre orgile și bisericile din Timișoara, in cadrul Festivalul Internațional Orgile Cetații a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .