Muzeul Unirii din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași organizeaza in perioada 19 – 30 octombrie 2022, expoziția „Șerban Calin. Photography”. Vernisajul va avea loc miercuri, 19 octombrie 2022, ora 17.30, in prezența artistului. Jurnalist independent, absolvent al New York Institute of Photography, Șerban Calin este deținatorul a numeroase premii. A desfașurat proiecte fotografice avand ca tema dansul modern, baletul, spectacolele de circ și a ilustrat reportaje despre dansurile lamaiste din Nepal, in manastirile budiste. De asemenea, proiectele sale au in prim-plan chipuri ale unor…