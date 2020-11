Expoziție online dedicate Unirii de la Alba Iulia Mai multe cu imagini din exteriorul si din interiorul Salii Unirii, diferite insemne ale participantilor la Unirea din 1918, steaguri, medalii, mandate de imputernicire ale reprezentantilor oficiali ai natiunii romane, planuri de aparare a orasului, dar si aparatul cu care au fost facute cele cinci poze la 1 Decembrie 1918 la Alba Iulia pot fi admirate online in cadrul unei expozitii. Instantaneele sunt realizate de Vasile Sarb, coordonatorul clasei de fotografie din cadrul Scolii de Arte si Mestesuguri a Centrului de Cultura ‘Augustin Bena’ Alba iar vernisajul expozitiei a avut loc, duminica,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

