- Gheorghe Hagi a postat pe Facebook un mesaj emoționant dupa vestea morții lui Diego Armando Maradona, alaturi de o fotografie in care apar cei doi mari fotbaliști in timpul partidei Argentina-Romania, de la Campionatul Mondial din Italia, 1990. „Este o zi de doliu pentru fotbal și pentru intreaga omenire.…

- Cu o rata de infectare tot mai mare si fara locuri la Terapie Intensiva, autoritatile din Timiș primesc o unitate mobila de terapie intensiva cu 12 paturi.In urma unei analize a situației epidemiologice de la nivelul județului Timiș și lipsa locurilor pe secțiile de terapie intensiva din spitalele…

- In ciuda situației nefavorabile impuse de pandemie, artistul Cristian Graure și colaboratorii sai de la Analogic s-au ambiționat sa duca la bun sfarșit expoziția personala de fotografie & mixed media intitulata „AFTER/Image”, in cadrul celei de-a VII-a ediții a Festivalului Internațional Analog Mania…

- In urma cu 20 de ani, Dinamo suferea una din cele mai mari pierderi. La numai 24 de ani, Catalin Hildan, pleca intr-o alta lume. A fost unul dintre cei mai iubiți jucatori din Ștefan cel Mare. Astazi intreaga echipa i-a mai adus un omagiu. 20 de ani de la moartea lui Catalin Hildan Tragedia, […] The…

- Virgil Musta este medicul din Timișoara care a vindecat printre cei mai mulți bolnavi de COVID-19. Inca de la inceputul pandemiei, „eroul in halat alb”, de la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” a informat cetațenii cu privire la toți pașii care trebuie respectați pentru a evita infecția cu…

- Spitalul de Boli Infectioase „Victor Babes” din Timisoara este considerat un spital model in gestionarea cazurilor de COVID-19. Din cei peste 1.500 de pacienti care au fost internati cu COVID-19, 1.370 au fost vindecati, iar 141 au murit. Dintre acestia, cinci au fost pacienti sub 50 de ani, fara boli…

- Art-Hoc in colaborare cu galeria Cluj Art aduc in fața publicului timișorean expoziția „Outside the Box” a artistei bucureștene Ramona Maria Ciuca. Vernisajul va avea loc sambata 26 septembrie , de la ora 18 la sediul Art-Hoc din Piața Unirii nr 6, et 1 din Timișoara. Outside the Box este o expoziție…

- Luni, pe data de 14 septembrie, se implinesc 5 ani de la moartea regretatului Corneliu Vadim Tudor. Astazi, fiicele sale i-au adus un omagiu sfașietor tatalui sau. Iata ce se intampla la mormanul „Tribunului”!