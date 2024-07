Expozitie omagiala a artistului plastic Gasser, la Casa Avramide din Tulcea

Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 12 iulie, Lucian Simion, consilierul presedintelui Consiliului Judetean Tulcea, a participat la expozitia comemorativa dedicata artistului plastic G nther Forst Gasser. Evenimentul, gazduit de Casa Avramide, a fost organizat sub egida Asociatiei Culturale Gasser, al carui membru fondator este…

- „Flori Lila” este Vernisajul de pictura gazduit de biblioteca din Targoviște „I.H.Radulescu” unde maestrul Mihai Șerbanescu și graficianul, pictorul Valentin Iordanescu au prezentat și analizat cu aleasa prețuire picturile florale ale d-nei Maria Marinescu din Aninoasa-Dambovița, lucrari de arta ce…

- – Expoziția poate fi vizitata pana pe 10 iunie la Galeria Soleil de pe strada dr. Nanu Muscel nr.13 din Cotroceni, București Va invitam aici sa intrați in universul complex al artistului Daniel Craciun: pictor, grafician, decorator, restaurator, curator. Cu moștenire genetica insemnata – tatal, artistul…

- La Craiova se deschide, pe 30 mai, prima galerie privata de arta din oraș și din regiunea Olteniei. Gloriæ Art Gallery va fi inaugurata cu o expoziție a artistului italian Vincenzo Bianchi,curatoriata de doamna Ruxandra Demetrescu, istoric de arta și profesor universitar. Vernisajul și deschiderea galeriei…

- " " 2024 ndash; 2025 la , . Activitatea face parte din proiectul "Arta din Depozit", al carui obiectiv principal este etalarea bunurilor culturale care au fost mai putin promovate de a lungul timpului. Vor putea fi admirate piese din ceramica, faianta, sticla, portelan, piatra, metal si material textil.…

- Iubitorii artelor sunt invitati la deschiderea expoziției și vernisajul artistului plastic Mimi Cardos. Evenimentul va ave loc la Galeria de Arta UAP Baia Mare, marți, 14 mai, incepand cu ora 17.00. Curatorul evenimentului – Greti Adriene Papiu. Expoziția va putea fi admirata pana in 28 mai. Source

- In aceasta sambata se implinesc 120 de ani de la nașterea lui Salvador Dali, iar Galeriile Artmark aniverseaza printr-o expoziție speciala, intitulata „In mintea lui Dali”, deschisa cu intrare libera in perioada 10-21 mai și prilejuita de licitația de arta suprarealista purtand același nume.

- “Gustav Klimt. The Immersive Show” este prima expoziție dedicata lucrarilor celebrului pictor austriac, cunoscut pentru operele sale simboliste și stilul Art Nouveau, prezentata la Cluj, in cadrul MINA Pop Up, ediția itineranta a muzelui imersiv al noilor arte. Proiectul este prezentat de George. inovatie…