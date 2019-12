Stiri pe aceeasi tema

- O expozitie dedicata formatiei ABBA se deschide vineri la Londra, printre obiectele expuse aflandu-se si o replica a scenei concursului Eurovision din 1974 castigat de trupa suedeza cu melodia ''Waterloo'', relateaza Reuters, transmite agerpres.ro.

- Premierul Ludovic Orban si vicepremierul Raluca Turcan participa, joi, la ceremoniile de preluare a portofoliilor de catre noii ministri. Primul eveniment are loc la Ministerul Sanatatii, unde va fi instalat in functie Victor Costache.

- Miercuri, 6 noiembrie 2019, cu incepere de la ora 13,00, la Complexul Muzeal de Stiintele Naturii „Rasvan Angheluta” Galati va avea loc vernisajul expozitiei itinerante „Un veac de zoologie in Romania. Amintiri despre viitor”, manifestare organizata de Muzeul National de Istorie Naturala „Grigore…

- O expozitie cu obiecte personale ale Reginei Maria de la castelul Bran, a fost deschisa vineri, la Muzeul Judetean "Aurelian Sacerdoteanu", in semn de omagiu adus suveranei care a ramas in constiinta poporului roman drept "Regina Neamului Romanesc". Expozitia este organizata in colaborarea…

- Evenimentul Maramures Ballon Fiesta, aflat anul acesta la editia cu numarul 6, dedica joi, 10 octombrie, o zi intreaga Ieudului. Astfel, activitatile vor debuta inca de la primele ore ale diminetii, respectiv 07:00, cu sedinta tehnica a pilotilor, iar apoi, o jumatate de ora mai tarziu, cu zboruri libere.…

- Deborah Chow, cunoscuta pentru o parte din seria "The Mandalorian", se muta in universul "Star Wars" si va regiza seria Disney dedicata unui personaj central al acestui univers, cavalerul jedi Obi-Wan Kenobi, rol ce va fi interpretat de Ewan McGregor, conform publicatiei Variety, scrie Agerpres.…

- Bacteriile de pe bancnotele romanesti supravietuiesc cel mai mult, se arata intr-un studiu realizat de cercetatori de la Universitatea Radboud din Nijmegen, Olanda, care au fost premiati in cadrul galei Ig Nobel de la Universitatea Harvard, potrivit Huffington Post. Ig Nobel reprezinta versiunea…

