- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș (CCIAT) gazduiește prima ediție din acest an a expoziției naționale dedicata industriei mobilei. Sunteți așteptați la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT, la finalul lunii martie, pentru a vedea și achiziționa diverse piese de mobilier și decorațiuni.

- In perioada 16 – 20 martie 2022, Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza la Centrul Regional de Afaceri prima ediție de primavara a Salonului Industriei Ușoare. Și-au anunțat participarea peste 50 de companii din țara, atat producatori cat și comercianți, care ofera spre vanzare…

- Premiera in Romania, la Timișoara. Dupa 16 ani in care Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș a fost condusa de omul de afaceri Georgica Cornu, funcția a fost preluata acum de Florica Chirița, care devine astfel prima femeie din țara care conduce o camera de comerț. Cu o cariera de peste 30…

- Firmele timișene vor avea posibilitatea de a participa la un forum de afaceri online in domeniul agriculturii, organizat de Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș in parteneriat cu ambasada statului Israel la București. Acesta va avea loc la sfarșitul lunii martie și fi axat pe soluții moderne…

- Salonul Industriei Ușoare și-a deschis miercuri porțile pentru banațeni, la prima sa ediție din 2022. Expoziția cu vanzare e deschisa pana duminica inclusiv, la Centrul Regional de Afaceri (CRAFT) al Camerei de Comerț, Industrie și Agricultura (CCIA) Timiș.