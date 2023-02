Vineri, 10 februarie 2023, va fi deschisa in Sala de Arta Contemporana a Muzeului Golești expoziția cu titlul „Consecințe”, aparținand pictoriței Lidia Zadeh Petrescu. Citește și: Filme in premiera, la Cinematograful „București” Artista s-a nascut in Craiova, la 27 decembrie 1967. In anul 1986 a absolvit Colegiul Național „Sfantul Sava” din București și in 1991 […]