Stiri pe aceeasi tema

- Centrul de Cercetari Subacvatice din localitatea covasneana Dalnic prezinta, in premiera, o inedita expozitie de fotografie subacvatica, avand ca tema convietuirea pasnica dintre oameni si ursi. Coordonatorul centrului, scafandrul Szabo Kolos, a declarat ca fotografiile pot fi vazute atat din afara…

- Expoziția artistului timișorean Ciprian Chirileanu, intitulata „Cutis anserina" și gazduita de Galeria targumureșeana Camera K"arte, aflata pe strada George Enescu, nr. 2, a oferit celor prezenți, in cadrul vernisajului de vineri, 5 iulie, șansa de a patrunde in nucleul comuniunii – poate neașteptate…

- In perioada 5-7 iulie, in intervalul orar 09:00-18:00, Muzeul Județean Mureș gazduiește expoziția „Mineralia Summer – Verde Natur" 2024 in curtea interioara a Palatului Toldalagi, la sediul secției de Etnologie și Arta Populara, localizat in Piața Trandafirilor, nr. 11. „Dintre cele mai comune minerale…

- Vineri, 5 iulie, incepand cu ora 17:00, va avea loc vernisajul expoziției „Cutis anserina" aparținand artistului Ciprian Chirileanu la Camera K"arte, situata pe strada George Enescu, numarul 2 din Municipiul Targu Mureș. Curatorul expoziției va fi Maria Orosan Telea, iar inf. Ioan Rusan va interveni…

- Arta textila in toata splendoarea ei. Pe foarte scurt, cam așa am putea descrie episodul 28 (XXVIII) al Expoziției de Arta Textila Contemporana ARIADNAE deschisa la Galeria Art Nouveau din Targu Mureș. Deși am ratat vernisajul din data de 8 mai, am recuperat oarecum acest moment și am pașit zilele trecute…

- In cadrul evenimentului „Noaptea Muzeelor 2024", Asociația K"Arte organizeaza, sambata, 18 mai, expoziția de miniatura fotografica „Minimal", aparținand artistului Cezar Buliga, fotograf și profesor de fotografie, absolvent al studiilor doctorale din cadrul Universitații de Arte si Design Cluj-Napoca,…

- "Tradiții și obiceiuri de Paști", expoziție organizata cu ocazia desfașurarii Cercului Pedagogic al claselor a III-a din zona Luduș – ,,Valențe formative ale obiceiurilor și tradițiilor stramoșești", in data de 11 aprilie 2024, a schimbat trei locații. Din holul Școlii Gimnaziale "Ioan Vladuțiu" Luduș,…

- Astazi a fost deschisa, in Sala educativa din Pavilionul felinelor mari, a lemurilor și a pasarilor Flamingo, o expoziție permanenta cu aproape 200 de animale, pasari și insecte impaiate. Printre animalele expuse se gasesc și unele dificil de observat in natura, protejate, amenințate cu dispariția,…