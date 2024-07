Muzeul Județean Mureș, in colaborare cu Muzeul National Maghiar, Muzeul Banilor din Ungaria si Centrul de Vizitatori, Muzeul Secuiesc al Ciucului și Muzeul Național Secuiesc prezinta expoziția itineranta comuna intitulata „Aurul Principilor. Reprezentarea suveranilor in Transilvania". Expoziția de anvergura aduce din 22 iulie 2024, in premiera la Palatul Culturii din Targu Mureș… Source