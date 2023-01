Stiri pe aceeasi tema

- In 24 ianuarie, la ora 11:00, la Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș va fi sarbatorita Unirea Principatelor Romane printr-un quiz dedicat acestui eveniment și perioadei domniei lui Alexandru Ioan Cuza. Premii surpriza! ”Nu se percepe taxa de participare. Intrarea in expozițiile permanente…

- „Parteneriatul moldo-roman da roade: curand va incepe constructia podului de la Ungheni. Ieri autoritatile de la Bucuresti au anuntat aprobarea finantarii in valoare de 16,5 milioane de euro pentru constructia podului rutier de peste Prut, care va uni cele doua localitati Ungheni de pe cele doua maluri…

- Proiectul cablului submarin de transport de energie electrica prin Marea Neagra va avea o capacitate combinata de 3 gigawati si va ''stabili un record mondial in termeni de lungime'', a declarat sambata ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, citat de MTI. Szijjarto a spus ca o companie italiana…

- Consilierul prezidențial pe teme economice, Cosmin Marinescu, a realizat o analiza a situație economice și a riscurilor pe care le vom avea de infruntat in anul 2023. Marinescu arata faptul ca, la nivelul Europei, mai multe țari risca sa intre in recensiune și chiar daca Romania nu va suporta direct…

- Premierul și președintele PNL, Nicolae Ciuca, a transmis miercuri seara, 7 decembrie, un apel la calm și la unitate pe grupul de WhatsApp al Biroului Executiv al PNL, cu o zi inainte ca Romania sa afle oficial daca va fi sau nu admisa in Schengen, potrivit mesajului intrat in posesia Libertatea. „Dragi…

- „Energia solara va depași producția de energie din carbune in prima parte din 2025, estimeaza Agenția Internaționala pentru Energie, iar China va ramane actorul principal in producția de panouri și echipamente. In acest context, Europa are nevoie sa iși dezvolte tot mai mult propriile capacitați”,…

- Parlamentul European urmeaza sa voteze joi Planul REPowerEU, un important proiect propus de Comisia Europeana si menit sa asigure independenta Europei fata de combustibilii fosili din Rusia cu mult inainte de 2030, avand in vedere invadarea Ucrainei. Planul prevede diversificarea resurselor, promovarea…

- Expoziție de Broderie din Palestina și Romania, organizata de Centrul Cultural Pitești in colaborare cu Muzeul Județean Argeș și Clubul Romano-Arab de Cultura și Presa, la Muzeul Județean Argeș, in perioada 7 noiembrie – 7 decembrie 2022. Evenimentul are loc sub Inaltul Patronaj al Ambasadei Statului…