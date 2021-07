Stiri pe aceeasi tema

- Complexul Muzeal Arad prezinta publicului o noua expoziție inspirata din farmecul și magia naturii: expoziția „Forme și culori in lumea moluștelor” deschisa, prin stradania colecționarilor...

- Toata lumea in Coreea de Nord are inima franta din cauza scaderii in greutate a liderului Kim Jong Un, a afirmat un locuitor din Phenian, citat de presa de stat, dupa urmarirea unui video recent cu Kim, transmite Reuters, citata de News.ro. Comentariul public rar despre sanatatea lui Kim a avut loc…

- Ucraina - Austria se joaca azi, de la 19:00, in cel mai controversat meci din ultima etapa a grupelor de la Campionatul European. Casele de pariuri au scazut deja cotele pentru confruntarea de pe Arena Naționala, acolo unde toata lumea pare sa aștepte un rezultat de egalitate, suficient pentru ca ambele…

- Toata lumea a așteptat ca suporterii sa poata sa fie din nou prezenți pe Arena Naționala. In timp ce foarte mulți oameni și-au cumparat bilete pentru Euro 2020, iar costurile nu au fost unele mici, daca in poveste intra și mancarea și bautura, o mica avere este pregatita de persoanele ce urmaresc cu…

- Pe langa spectacolul fotbalistic de pe teren, de la meciul dintre Franța și Germania, publicul a avut parte și de o surpriza inedita care se putea termina destul de rau. Un barbat a aterizat cu parapanta pe gazon, dupa ce a lovit firele care susțin spidercam-ul. Inițial, a fost la un pas sa se prabușeasca…

- O ampla campanie de vaccinare anti COVID-19, a pornit vineri, 14 mai, dis-de-dimineața, in comuna Ciugud din județul Alba. Intr-o acțiune inedita, autoritațile din Ciugud alaturi de DSP Alba, au conceput doua forme pentru imunizarea localnicilor. Cele doua forme sunt puse in practica pentru prima data…

- Reputatul profesor universitar doctor Silviu Angelescu, de la Universitatea Bucuresti, a deschis in incinta Palatului Brancovenesc de la Potlogi, o expozitie temporara ce cuprinde obiecte de arta de mare valoare istorica, decoratiuni realizate din argint, cupru si bronz, obiecte de cult, costume medievale,…