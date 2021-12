Stiri pe aceeasi tema

- O expoziție fotografica inedita a fost lansata, incepand de astazi, in incinta Pasajului pietonal "Take Ionescu", din Centrul Civic al orașului. Alaturi de Societatea Culturala "ATOM" Ploiești, am amplasat, de-a lungul acestei cai publice de acces, o serie de imagini alb-negru, in format mare, care…

- Craciunul, unul dintre cele mai indragite evenimente ale anului, este atat o sarbatoare religioasa sacra, precum și o celebrare culturala, care insa nu a fost marcata mereu așa cum o facem noi acum.

- Pasajul pietonal “Take Ionescu” (Omnia), din Centrul Civic al orașului nostru, este modernizat. Incepand din aceasta saptamana, cetațenii pot circula fara restricții prin pasajul “Take Ionescu”, obiectiv important din infrastructura stradala a Centrului Civic al Ploieștiului, care a beneficiat…

- Targul de Craciun din Ploiesti si multe din evenimentele asociate sarbatorilor de iarna ar putea fi anulate in acest an, din cauza ratei de infectare ridicate. Anunțul a fost facut de primarul Andrei Volosevici, edilul ținand sa puncteze și faptul ca municipalitatea are capacitatea sa organizeze acest…

- CARAS-SEVERIN – Municipalitatea resiteana a aprobat indicatorii tehnico-economici ai unui proiect finantat pe POR, valorand 28,67 milioane de lei. Potrivit documentului, durata realizarii investitiei este de 12 luni, este la faza proiectului tehnic si presupune transformari care vor schimba fata acestei…

- Kunsthalle Bega prezinta, incepand cu data de 2 octombrie, ora 18,00, expoziția internaționala de grup „Cronicile viitorilor supereroi”, care va fi amenajata in spațiul de pe Calea Circumvalațiunii nr. 10 și al carei curator este Anca Verona Mihuleț. Expoziția are ca punct de plecare cartea inventatorului…