- In perioada 30 martie – 1 aprilie, Sala Polivalenta din Bucuresti a gazduit editia a 15-a a celei mai bine cotate competitii internationale de dans sportiv organizata anual la noi in tara – Dance Masters 2018. Au fost trei zile de concursuri pe categorii in care s-au intrecut peste 1.500 dansatori de…

- Istoricul Filip-Lucian Iorga este noul director adjunct al Directiei Generale Programe prin Reprezentante si in Comunitatile Istorice a Institutului Cultural Roman (ICR). Potrivit unui comunicat al ICR, transmis vineri AGERPRES, Institutul Cultural Roman a adoptat, recent, o serie de masuri organizatorice…

- A cochetat cu modellingul inca din liceu, dar primul contract serios pe care buzoianca Valentina Cristea l-a avut a fost abia cand a ajuns la facultate, in Bucuresti, moment in care a devenit imaginea unui atelier de creatii vestimentare. Dupa o experienta traita, anul trecut, in America, in cadrul…

- Zdob si Zdub, Gandul Matei, Alex Calancea band & Guz, Cuibul si Siaj vor urca pe scena pe 24 martie, la editia de Centenar a concertului #dinBasarabia, la Arenele Romane din Bucuresti. Evenimentul este organizat de Centrul pentru Integrare si Dezvoltare Prut, sustinut de Institutul Cultural…

- Luna martie pentru Teatrul Anton Pann este una plina din punct de vedere artistic. Au loc spectacole, repetitii, premiere si alte activitati care se desfasoara la sediul teatrului in parteneriat cu unele institutii. Se repeta intens pentru montarea unei noi piese care speram ca va iesi la rampa in aceasta…

- Muzeul Județean de Istorie Brașov continua seria evenimentelor dedicate Centenarului Romaniei Mari cu expoziția de fotografie istorica „Marea Unire”. De la victoria in Primul Razboi Mondial la incoronarea suveranilor Romaniei Mari. Dupa expoziția Regina Maria, ambasador irezistibil al istoriei si artei…

- Profesorul Marco Lucchesi, presedintele Academiei Braziliene de Litere, va primi o Distinctie de Onoare din partea Institutul Cultural Roman (ICR), marti, de la ora 13.00, la sediul acestuia, pentru activitatea sa exceptionala de promovare a culturii romane in lume, informeaza news.ro.Distintia…

- Cu prilejul Zilei Culturii Nationale, Institutul Cultural Roman de la Viena a prezentat, pe 15 ianuarie, la sala Eroica a Theatermuseum din Viena, un recital de poezie eminesciana. Evenimentul a fost organizat in colaborare cu Asociatia „Mihai Eminescu“ din Viena, cu sprijinul Ambasadei Romaniei…