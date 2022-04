Expoziție-eveniment: Stilul Doina Levintza, în plină desfășurare, la București Doina Levintza prezinta la ARCUB Gabroveni cea mai ampla selectie de costume si creatii vestimentare: peste 50. Este vorba despre o expozitie-eveniment, ce se numește „Stilul Doina Levintza” și este organizata de Primaria Capitalei prin ARCUB. Prin aceasta expoziție se marcheaza Ziua Mondiala a Teatrului din acest an. In același timp este prima expozitie ce reuneste costume de teatru si film, tinute de podium si obiecte de colectie semnate de artista Doina Levintza. Evenimentul este sustinut de Dressingz – Sustainable pre-owned luxury fashion si Huawei P50 Pro|P50 Pocket. Prin urmare, expozitia… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

