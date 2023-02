Expoziție despre istoria de aproape un secol a asociației „Pietatea Bănățeană” Asociația pentru ajutor reciproc „Pietatea Banațeana”, inființata la Timișoara in anul 1929, care implinește in aceasta primavara 94 de ani de existența neintrerupta, a dorit sa marcheze debutul evenimentelor capitalei culturale Timișoara cu o expoziție care readuce in prezent o lume a generațiilor trecute și a celor varstnice, fie pentru rememorarea anilor care au trecut, […] Articolul Expoziție despre istoria de aproape un secol a asociației „Pietatea Banațeana” a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- CARANSEBES – Primaria Caransebeș angajeaza un avocat și contesta modul in care a fost exclusa din asociația care a devenit proprietara stadionului! Pe scurt, primaria spune ca deține acte care nu au ajuns pana acum in instanța, care atesta ca municipalitatea a fost exclusa abuziv din asociația condusa…

- US Institute of Business and International Development, cu sediul in Washington D.C. (USIBID) se alatura demersului Asociației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Autohton ADAA de a susține și promova afacerile sustenabile, prin implicarea in proiectul național de “Educație financiara pentru creșterea…

- Institutul Mamei și Copilului din Chișinau a fost obligat, la inceputul anului curent, de catre Judecatoria mun. Chișinau, sediul Centru, sa-i achite Ecaterinei M., femeia care a fost nevoita sa avorteze singura fetița in toaleta acestei instituții, fara a beneficia de asistența medicala necesara, un…

- Razboiul nu este un subiect placut, majoritatea oamenilor preferand sa il ignore. Acesta nu poate fi ignorat daca este aproape de tine sau este chiar in curtea ta. Oricat am incerca sa il ignoram, razboiul este la o aruncatura de bat de noi si in curtea vecinilor nostri.Daca pe noi ne afecteaza…

- Asociația pentru Susținerea Inițiativelor Comunitare și Sportului (A.S.I.C.S.) vine in ajutorul lui Moș Craciun și este gata sa ofere cadouri dulci copiilor din toate colțurile țarii! Pentru a primi darul, parinții micuților pot transmite desenul tematic, despre ”Magia de Craciun, pe pagina de Facebook…

- La intrarea in Spitalul Clinic Județean de Urgența, cladirea principala, se vor afla timp de doua luni, in regim de expoziție, lucrari in lemn ale unuia dintre angajații spitalului. Este a treia inițiativa a celui care semneaza obiectele expuse și ofera privitorilor ragaz pentru reflecție la simplitate.…

- In urma cu aproape o jumatate de an, Gazeta de Sud prezenta situația a sute de apartamente din cartierul craiovean Sarari care aveau la robinet apa tulbure. Locatarii facusera sesizari catre operatorul de apa si canal, dar apa tot murdara a ramas. Compania de Apa Oltenia a curațat rețeaua de apa potabila,…