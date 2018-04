In data de 29 Aprilie 2018, Departamentul pentru Cultura din cadrul Episcopiei Greco-Catolice organizeaza in parohia “Sfanta Cruce” din Baia Mare, dupa sfanta Liturghie de la ora 11:00, o prezentare a expoziției “Inceputurile Eparhiei Greco-Catolice de Maramureș” și a carții “Scrisori Pastorale” de Episcop Dr. Alexandru Rusu. Va interveni pr. dr. lect. univ. Ioan Timbuș […] The post Expozitie despre “Inceputurile Eparhiei Greco-Catolice de Maramureș”, vernista in Baia Mare appeared first on eMaramures .