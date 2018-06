Stiri pe aceeasi tema

- Dupa cum știți deja, Consiliul Local Campina incepe fiecare ședința de la finalul lunii cu "Minutul Centenarului", in cadrul caruia se vorbește despre insemnatatea Marii Uniri de la 1918 și despre diferite evenimente de acum un secol. La ultima sedinta a Consiliului Local, consilierul Dragomir Enache…

- Cladirea garii din Vințu de Jos ar putea fi folosita de regizorii de la Hollywood pentru scenele din filmele de razboi sau sf/horror despre sfarșitul lumii. Construcția aflata in proprietatea CFR inca mai este folosita deși a ajuns o ruina. Gara se dezvaluie calatorilor ca o cladire aproape parasita,…

- Maine 4 mai, diplomați și militari ruși vor veni la Buzau pentru a depune coroane in memoria ostașilor ruși din Armata Roșie decedați in județul Buzau in al doilea razboi mondial. Rușii sarbatoresc victoria din al doilea razboi mondial. „Oficiali ai Ambasadei Rusiei in Romania au venit zilele trecute…

- In 1931, tanarul arhitect Albert Speer a participat la o adunare a nazistilor din Berlin. Poate ca era captivat de mesajele transmise de partid sau poate a considerat ca, in acel loc, si-ar fi putut promova serviciile. Istoria pare sa o confirme...

- Fostul președinte roman Traian Basescu a spus intr-un interviu acordat Europei Libere ca o eventuala unire a R. Moldova cu Romania ar trebui facuta fara includerea regiunii transnistrene. Basescu a spus ca Romania nu va trebui sa repete greșeala de a trece Nistrul, din al doilea razboi mondial.Premierul…

- BBC a apelat la sase experti internationali in afaceri externe pentru a raspunde la intrebarea care macina omenirea. Ne indreptam catre al treilea razboi mondial? Intrebati de BBC ce ar putea duce la un conflict global, ce l-ar putea opri si in ce situatii incepem sa ne ingrijoram, sase experti in relatii…

- Scandalul izbucnit in urma otravirii fostului spion rus Serghei Skripal și a fiicei sale este departe de a se fi incheiat, iar un fost general rus a atras atenția ca un nou razboi ar putea sa inceapa in perioada urmatoare.

- Marea Britanie cauta un „raspuns proportional” la amenintarea venita din partea Rusiei, conform purtatorului de cuvant al prim-ministrului Theresa May, dupa ce un fost oficial al armatei ruse a declarat ca otravirea fostului spion rus Serghei Skripal ar putea duce la un nou razboi mondial, scrie…